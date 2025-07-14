В Москве заочно арестовали командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными

Николай Дзяман пробудет под стражей два месяца, в случае экстрадиции или депортации, либо с момента его задержания на территории России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в РФ в перечень террористов), приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Об этом следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дзямана Николая Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сроком на 2 месяца", - говорится в материалах дела.

Срок исчисляется с момента передачи Дзямана правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ.

5 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали ТАСС, что приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Установлено, что самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ следователи также установили, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, уточняли агентству в СК.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении теракта (ст. 205 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Кроме того, российские следователи продолжают установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

Самолет Ил-76М ВКС России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года из американского ракетного комплекса Patriot. На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих, которых везли на обмен. Все погибли.

Первый приговор

В конце февраля этого года Южный окружной военный суд уже приговорил Дзямана заочно к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) из-за его приказа сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Первый приговор в отношении полковника ВСУ вступил в силу.

Как установил суд, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. Он не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Несмотря на это, полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение этого воздушного судна. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета. Суд в Москве ранее по этому делу заочно арестовывал Дзямана.