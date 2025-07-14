Число пострадавших от паводков в Забайкалье снизилось в семь раз

Этого удалось добиться благодаря расчистке и спрямлению русел рек, очистке мостовых створов, ремонту и строительству дамб и насыпей, считает глава региона Александр Осипов

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших от сильных паводков в 2025 году в Забайкальском крае снизилось в шесть-семь раз по сравнению с предыдущими периодами. Об этом заявил во время оперативного совещания губернатор Александр Осипов.

"В Забайкалье начинается сезон дождей. Обильные осадки вызвали паводки, которые затронули в основном Читу и Читинский округ. Благодаря проведенным ранее работам - расчистке и спрямлению русел рек, очистке мостовых створов, ремонту и строительству дамб и насыпей - удалось снизить число пострадавших в шесть-семь раз", - передает пресс-служба правительства Забайкалья озвученные губернатором данные.

Глава региона отметил, что уровень воды, образовавшийся после сильных дождей в Тунгокоченском и Читинском округах, оказался выше показателей наводнения 2018 года. С 14 июля административные комиссии должны приступить к работе по оценке ущерба.

"Наиболее важным является организация ликвидации последствий паводков: восстановление дорог, выплата социальных пособий пострадавшим, оказание помощи в тех случаях, когда были размыты дороги или объекты инфраструктуры, а также восстановление нормальной жизнедеятельности населенных пунктов. Важно не только ликвидировать последствия паводков, но и максимально подготовиться к возможным повторным наводнениям", - цитирует Осипова пресс-служба.

В ходе паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см, превысив на 2 см уровень, который фиксировался во время наводнения 2018 года. Накануне в Минприроды Забайкалья сообщили о снижении уровня воды в паводкоопасной реке Чита на 35 см до 372 см. Из-за паводка в Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.