В Бурятии площадь лесных пожаров за выходные сократилась вдвое

Показатель составил 55 га

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Лесопожарная обстановка в Бурятии стабилизировалась. За минувшие выходные площадь возгораний сократилась вдвое - до 55 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 14 июля продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 55 га. Очаги действуют в труднодоступной местности, в зоне авиационного обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сообщили в РАЛХ.

Борьбу с огнем продолжают более 110 человек, в том числе специалисты из Тюменской, Архангельской, Кировской областей и Хабаровского края.

До полной стабилизации лесопожарной обстановки на территории лесного фонда Бурятии сохраняется режим ЧС регионального значения.