14 июля, 07:43
Военная операция на Украине

ВСУ тремя дронами атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
Критических разрушений не зафиксировали, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Три украинских дрона накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Критических разрушений не зафиксировано, сообщили на станции.

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"Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <...> К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС. 

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