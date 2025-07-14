ВСУ тремя дронами атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Критических разрушений не зафиксировали, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Три украинских дрона накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Критических разрушений не зафиксировано, сообщили на станции.

"Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <...> К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.