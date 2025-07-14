На Камчатке задержали жителя по подозрению в оправдании терроризма

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Житель Камчатки задержан по подозрению в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По версии следствия, сотрудник частного охранного предприятия подозревается в том, что в иностранном мессенджере оправдывал деятельность украинских террористических организаций, призывал к убийству граждан Российской Федерации и геноциду группы лиц по национальной принадлежности, а также одобрительно высказывался в отношении ракетных ударов ВСУ по мирному населению Белгорода в августе 2024 года.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), п. "в", "д" ч. 2 ст. 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием сети Интернет по мотивам политической, национальной ненависти и вражды), ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.