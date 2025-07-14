Суд Антальи освободил россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь

Екатерину Бурнашкину ранее приговорили к 15 годам лишения свободы

СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Суд Антальи освободил из-под стражи гражданку РФ Екатерину Бурнашкину, ранее приговоренную к 15 годам лишения свободы за оставление в местном аэропорту новорожденной дочери. В ближайшее время она отправится на родину, сообщила адвокат россиянки Айше Кюбра Полат.

По ее словам, Бурнашкина была освобождена 9 июля. "Спустя девять месяцев Екатерина вышла на свободу. Это дело изначально было запутанным. Однако действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства. Мы объяснили это суду, и апелляция вынесла решение, которое следует рассматривать как прецедент", - сказал Болат агентству IHA.

Бурнашкина со своей стороны сообщила, что будет бороться за возвращение ей дочери, которая была передана российским органам опеки.

Ранее сообщалась, что 13 октября прошлого года в Анталье была задержана гражданка РФ Бурнашкина 2006 года рождения, которая родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны во время прохождения паспортного контроля. В феврале уголовный суд Антальи приговорил россиянку к 15 годам заключения. Защита Бурнашкиной выразила несогласием с вердиктом и подала апелляцию.