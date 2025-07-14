14 июля, 07:45,
обновлено 14 июля, 07:48

В Крыму задержали агента СБУ, готовившую взрыв машины российского военного

Произвести взрыв 24-летняя гражданка России и Украины должна была накануне Дня Победы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФСБ сообщила о задержании в Крыму 24-летней гражданки России и Украины, завербованной Службой безопасности Украины, которая накануне Дня Победы должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.

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"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства", - отметили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что установлены сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку террористки к совершению преступления. Предполагаемая исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). 

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