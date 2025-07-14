Запрет на перевод Захарченко объяснили угрозой его жизни

В решении суда о запрете перевода осужденного за крупные взятки экс-полковника МВД в другую колонию также отмечается, что мужчине предоставляются свидания с женой и телефонные звонки для связи с близкими родственниками

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жизни осужденного за крупные взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко угрожает опасность. Об этом говорится в решении суда о запрете перевода Захарченко в другую колонию.

"В ответ на указанное обращение со стороны Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России заявителю был дан ответ, из которого следует, что в настоящее время угроза личной безопасности осужденному Захарченко Д.В. в исправительном учреждении ГУ ФСИН России сохраняется, в связи с чем удовлетворить заявление о переводе осужденного в указанный субъект Российской Федерации не представляется возможным", - сказано в тексте документа.

В нем также говорится, что Захарченко предоставляются свидания с женой и телефонные звонки для связи с близкими родственниками.

Заявление в суд о переводе в другую колонию подала мать Захарченко. В нем она указала, что расстояние между исправительным учреждением, где содержится ее сын, и местом жительства составляет более 600 км. В связи с большой удаленностью истец лишен возможности приезжать на свидания к сыну.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. 10 июня 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн рублей, лишили звания и госнаград. 17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко с учетом предыдущего приговора к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2019 года обратил в доход государства имущество Захарченко, а также девяти его родственников и знакомых. Стоимость собственности рекордная - около 9 млрд рублей. Это судебное решение было вынесено по иску Генпрокуратуры. Защита осужденного обжаловала это решение, вышестоящая инстанция встала на сторону надзорного ведомства. Позже суд в Москве обратил в доход государства имущество Захарченко еще на 50 млн рублей.