ФСБ установила всех готовивших теракт против военного в Крыму сотрудников СБУ

В частности, речь идет о старшем оперуполномоченном 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ старшем лейтенанте Игоре Китаеве и старшем оперуполномоченном 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитане Александре Осипенко

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФСБ установила всех сотрудников СБУ, которые готовили теракт против военного в Крыму. Об этом на видео ФСБ сообщил сотрудник спецслужбы.

"В ходе опроса задержанной и исследования ее связи были получены данные, позволившие установить конкретных сотрудников СБУ, имеющих непосредственное отношение к подготовке данного теракта", - сказал он.

Так, в частности, установлен старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев Игорь Игоревич, старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитан Осипенко Александр Петрович, начальник 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ майор Сдырко Назарий Игоревич.

По данным ФСБ, Китаев родился в Одесской области. В 2021 году окончил Академию СБУ. Он является сотрудником-агентуристом, осуществляет подбор и вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов. Осипенко - уроженец Полтавской области. С юных лет увлекался электроникой и электротехникой. При организации диверсии и терактов отвечает за их техническую составляющую. Сдырко руководит действиями Осипенко и Китаева.

"Сдырко нам достаточно хорошо известен. Родился в Тернопольской области Украины. Является приверженцем идеологии Степана Бандеры, последователем идей германского национал-социализма", - рассказал сотрудник спецслужбы. В быту при регистрации электронной почты и аккаунтах в социальных сетях использует фашистскую символику, но в службу в СБУ был рекомендован из рядов так называемой самообороны Майдана. "Сбор информации о российских гражданах осуществлял в том числе путем проникновения в общедомовые чаты под видом жителя того или иного жилого комплекса на территории РФ", - рассказал он.

ФСБ 14 июля сообщила о задержании в Крыму 24-летней гражданки России и Украины, завербованной Службой безопасности Украины, которая накануне Дня Победы должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.