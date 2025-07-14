В Тверской области товарный поезд столкнулся с легковушкой

Пострадал подросток, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

ТВЕРЬ, 14 июля. /ТАСС/. Подросток получил ушибы при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля в районе деревни Квашонки Сандовского округа Тверской области. Схода подвижного состава в результате ДТП не произошло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сотрудники 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали последствия ДТП в районе деревни Квашонки Сандовского МО, где произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения подросток получил ушибы, но от госпитализации отказался. "В результате столкновения схода подвижного состава не произошло. Движение по железной дороге осуществляется в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.