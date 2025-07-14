Экс-главу капстроительства Кургана признали виновным в превышении должностных полномочий

Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курганский городской суд признал виновным бывшего директора управления капитального строительства Кургана Игоря Минина в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ, сообщили ТАСС в суде.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ ему назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием заработанной отплаты 10% в доход государства с отбыванием в местах, определенных учреждениями или органами уголовно-исполнительной системы", - сообщили в суде, уточнив, что наказание в виде одного года лишения свободы заменено на принудительные работы.

Минина и гендиректора строительной организации задержали по материалам регионального УФСБ России по финансированию строительства общеобразовательной школы в 12-м микрорайоне Кургана в 2021 году, ущерб от их действий составил более 60 млн рублей.

По данным следственного управления СК РФ по региону, управление и фирма заключили муниципальный контракт на сумму более 1 млрд рублей, и директор учреждения без надлежащей проверки достоверности подписал подготовленные гендиректором стройфирмы акты с заведомо ложными сведениями о выполненных работах и поставленном на объект оборудовании. В результате из средств бюджета незаконно перечислили оплату фактически невыполненных работ и непоставленного оборудования на общую сумму более 6 млн рублей. Кроме того, в результате мошеннических действий предпринимателя похитили бюджетные средства, полученные им в качестве аванса - 54,7 млн рублей, злоумышленник распорядился ими не на строительство школы. Ущерб возместили в полном объеме, деньги вернули заказчику.