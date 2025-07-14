Гособвинение обжаловало приговор руководителям "Общины Виссариона"

Суд назначал руководителю религиозной организации Сергею Торопу и его сподвижнику Владимиру Ведерникову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области обжаловала приговор по делу руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" (известна также как "Община Виссариона") Сергея Торопа и его сподвижников - Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Информация об этом появилась в картотеке Железнодорожного районного суда Новосибирска.

"Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт). [Подано] прокурором", - сообщается на сайте суда. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что гособвинитель в целом удовлетворен назначенным наказанием, однако настаивает на уточнении порядка взыскания средств по искам.

Ранее суд назначил руководителю религиозной организации Сергею Торопу и его сподвижнику Владимиру Ведерникову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, еще одному руководителю религиозной организации Вадиму Редькину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ судом были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

Установлено, что с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении последователей, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате этого 16 последователям учения причинен моральный вред, шестерым - тяжкий вред здоровью, одному - вред здоровью средней тяжести.