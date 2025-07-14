Пострадавших из-за уничтожения шести БПЛА над Орловской областью нет

По данным Минобороны , шесть беспилотников были уничтожены над территорией региона с 13 июля 20:30 мск до 14 июля 07:00 мск

ОРЕЛ, 14 июля. /ТАСС/. Пострадавших и повреждений в результате уничтожения шести беспилотников над территорией Орловской области нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, шесть беспилотников были уничтожены над территорией региона с 13 июля 20:30 мск до 14 июля 07:00 мск.

"В течение ночи над Орловской областью уничтожено шесть вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков.