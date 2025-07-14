Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму накануне Дня Победы

Профессиональная, системная работа спецслужб России помогла предотвратить уже немало подобных преступлений, указал глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые предотвратили теракт в регионе накануне Дня Победы.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании завербованной гражданки РФ и Украины, которая готовила подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства. Изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ "Террористический акт" и 275 УК РФ "Государственная измена".

"Благодарю сотрудников ФСБ, которые задержали агента украинских спецслужб, готовившую теракт в Крыму накануне Дня Победы. Профессиональная, системная работа наших спецслужб помогла предотвратить уже немало подобных преступлений. Еще раз спасибо нашим чекистам, которые стоят на пути врага, не давая террористам всех мастей шансов на осуществление их преступных планов", - написал он в своем Telegram-канале.