У берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным СМИ, толчки ощущались в разных населенных пунктах автономных сообществ Андалусия и Мурсия

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у испанского побережья. Об этом свидетельствуют данные Национального географического института.

По его сведениям, эпицентр находился в Средиземном море в районе мыса Палос на юго-востоке королевства. Очаг залегал на глубине около 2 км. Землетрясение было зафиксировано в 07:13 по местному времени (08:13 мск).

По данным СМИ, толчки ощущались в разных населенных пунктах автономных сообществ Мурсия и Андалусия. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.