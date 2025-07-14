В Екатеринбурге закрыли термальный комплекс после массового отравления хлором

Следственный отдел СУ СК России по Свердловской области ранее возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Термальный комплекс "Баден-Баден" закрыли после информации об отравлении посетителей и сотрудников хлором. Об этом ТАСС сообщили в комплексе.

"Комплекс подготавливается к работе, пока нет информации по открытию", - рассказали там.

Ранее следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители осмотрели место происшествия, проводятся допросы свидетелей, истребование необходимой документации и назначение экспертиз, в том числе для выяснения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что 31 человек отравился хлором в комплексе "Баден-Баден", 19 пациентов были доставлены в областной токсикоцентр, госпитализированы 14 человек.