Задержанная за подготовку теракта в Крыму рассказала, как ее завербовали СБУ

По словам жительницы поселка Старый Крым, обучение диверсионным навыкам проходило в игровой форме

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Задержанная за подготовку теракта против российского военнослужащего перед Днем Победы жительница поселка Старый Крым была завербована СБУ во время поездки на Украину для замены украинских паспортов. Видео ее показаний распространил ЦОС ФСБ России.

"В апреле 2024 года я выезжала на территорию Украины с целью получения внутреннего и заграничного паспорта. Ехала через Белоруссию, остановилась [в конце апреля] в городе Ирпень у своей подруги", - сообщила она. А уже в начале мая ей позвонил некий Алекс и попросил пообщаться. Сперва он расспрашивал о ее жизни в Крыму, затем предложил помощь, если будут проблемы с оформлением документов. Позднее она узнала, что он сотрудник СБУ. Он возил ее на своей машине в Киев. Узнав, что она увлекается компьютерными играми, в том числе "стрелялками", ее в игровой форме обучили диверсионным навыкам - сперва в форме квеста предложили отыскать в Ирпене по локации муляж гранаты. По словам девушки, ей было скучно, и она согласилась. Затем ей предложили съездить на частный полигон, где она постреляла из пистолета "Глок" и взорвала муляж гранаты. В итоге девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой, выбрав себе позывной "Хатико", и дальнейшие задания получала на территории Крыма.

"В марте этого года Алекс попросил поехать в Новофедоровку, смотреть машину. Стоит ли она на данной локации", - сказала задержанная. Затем ее попросили поехать в поселок Кача в Севастополе. "План заключался в том, что я должна в Бахчисарае забрать пакеты с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину", - рассказала задержанная. Для родителей придумали легенду, якобы девушка поехала к подруге в Симферополь.

Переодевшись на автовокзале в толстовку и спортивные брюки, чтобы походить на юношу, она забрала в Бахчисарае у некой женщины компоненты взрывного устройства. Батарея питания и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере, а пластичное взрывчатое вещество типа С4 на основе гексогена было закамуфлировано в четыре ароматические свечи (такую маскировку СБУ часто использует при подготовке терактов). В Каче она поселилась в заранее забронированном номере отеля, где уже вечером того же дня должна была получить инструкции по сборке СВУ и ночью установить его на автомобиль, данные о котором который должны были ей скинуть вместе с инструкцией, а утром, убедившись, что человек сел в машину, активировать устройство. На этом этапе она была задержана. В отношении нее возбуждены уголовные дела о теракте и госизмене.

"В содеянном раскаиваюсь. Если бы мне довелось повторно прожить этот этап жизни, я бы не вступала на эту дорожку. В принципе, я бы никуда не ехала, заблокировала бы Алекса и вообще забыла бы об этой мысли", - сказала задержанная.

Как отметил в комментарии на видео сотрудник ФСБ, кураторы от СБУ контролировали каждый шаг агента и торопились, потому что хотели вызвать общественный резонанс в преддверии 9 Мая.

"Вербовка украинскими спецслужбами потенциальных исполнителей терактов происходит различными изощренными способами, как правило, на основе зависимости. В ход также идут угрозы как самому вербуемому лицу, так и его родственникам. Обещают деньги, безбедную жизнь за границей, - констатировал представитель ФСБ. - На самом деле исполнять эти обещания никто не собирается. На начальном этапе объект вербовочной разработки даже не догадывается, какая судьба ему уготована. Свобода и сама жизнь агента не представляют для СБУ никакой ценности. Все эти люди, согласившиеся на выполнение заданий спецслужбы, являются для нее не более чем расходным материалом".