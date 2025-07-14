Агента СБУ, готовившую взрыв машины российского военного в Крыму, арестовали

Фигурантку отправили под стражу на два месяца, сообщило УФСБ по Республике Крым и Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя на два месяца арестовал 24-летнюю гражданку России и Украины, завербованную Службой безопасности Украины, которая планировала накануне Дня Победы взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Ленинский районный суд Севастополя избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании завербованной гражданки РФ и Украины, которая готовила подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства. Изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).