В Оренбурге трех человек осудили на сроки до 14 лет за поджог объекта связи

У осужденных конфисковали свыше 17 тыс. рублей, полученных за совершение преступления

ОРЕНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних и одного 24-летнего жителя города Оренбурга по уголовному делу о диверсии, заключавшейся в поджоге объекта связи. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Приговором суда несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет шести месяцев до семи лет с отбыванием в воспитательной колонии. Совершеннолетний фигурант уголовного дела приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Фигурантов в зависимости от исполняемой роли признали виновными в подстрекательстве и пособничестве в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору и диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено в июле 2024 года, когда указанные лица прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной по переулку Крутому города Оренбурга, и с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли климатический шкаф.

"Совершив противоправные действия, фигуранты <...> отчитались перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области", - уточняется в сообщении.

По данным прокуратуры, у осужденных конфисковали свыше 17 тыс. рублей, полученных за совершение преступления, а также мобильные телефоны.