Жителя Омска задержали за призывы к терроризму

Мужчина выражал антироссийские взгляды и размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали жителя Омска, который в соцсетях открыто выражал антироссийские взгляды и оправдывал нападение в 2022 году в Иркутской области на военного комиссара. Как сообщила ТАСС официальный представитель управления Ирина Руснак, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

"УФСБ России по Омской области задержан 42-летний житель Омска, причастный к публичному оправданию терроризма. <…> Оперативные материалы в отношении данного гражданина послужили основанием для возбуждения следственным отделением управления уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - сказала Руснак.

У задержанного изъяты компьютерная техника и телефоны, получены данные, подтверждающие его причастность к преступлению. Установлено, что 42-летний мужчина в соцсетях открыто выражал антироссийские взгляды, размещал положительные комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный в 2022 году в Иркутской области, в результате которого был ранен военный комиссар.

Нападение произошло 26 сентября 2022 года. Мужчина 1997 года рождения для срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника в помещении актового зала военного комиссариата в Усть-Илимске из обреза одноствольного ружья произвел три прицельных выстрела в военного комиссара. После этого он разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее. В январе 2024 года преступника приговорили к 19 годам лишения свободы.