В Юрге за неделю ликвидировали лесные пожары на площади почти 500 га

В ХМАО продолжает действовать одно природное возгорание, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Природные пожары на площади почти 500 га ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю. Сейчас в регионе действует один лесной пожар на площади 0,1 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В Югре установилась теплая погода с температурой воздуха до плюс 20 градусов и выше, при этом в регионе периодически проходят сильные дожди с грозами.

"За прошедшую неделю - с 7 по 11 июля - в Югре ликвидировано девять лесных пожаров на площади 494,72 га. По предварительным данным, они возникли из-за гроз. Ландшафтные возгорания не зафиксированы. По данным на 09:00 14 июля, в регионе действует один лесной пожар на площади 0,1 га", - отметили в департаменте.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 128 лесных пожаров на площади 4 356,35 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.