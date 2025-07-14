Двое пострадавших на предприятии в Волжском остаются в ожоговом отделении

Еще двое находятся в реанимации, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате инцидента на металлургическом предприятии в городе Волжском находятся в реанимации, еще двое остаются в ожоговом отделении. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Двое пострадавших продолжают лечение в условиях реанимации, двое - в ожоговом отделении. Состояние пострадавших стабильное", - сказали в комитете.

10 июля на металлургическом предприятии в городе Волжском произошла разгерметизация пароводяной трубы печи трубопрокатного цеха. Один работник погиб, еще четверо пострадали, все пострадавшие госпитализированы в медучреждение с ожогами различной степени тяжести. По факту произошедшего территориальным подразделением регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).