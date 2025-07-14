В сети появились мошеннические страницы с билетами в Геленджик

Стоимость авиабилетов якобы достигала более 35 тыс. рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мошенники подделали веб-страницу одного из популярных в России онлайн-агрегаторов авиабилетов и предлагают там билеты в Геленджик из Москвы за 35 837 рублей, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

Фишинговая форма работает по старой схеме "Мамонт" как на фейковую покупку, так и на фейковый возврат билетов. Ее могут использовать не менее трех групп скамеров, предупредили в компании и добавили, что мнимая страница с нужной мошенникам ценой билетов создается "за пару кликов".

"При оплате несуществующих билетов или возврате средств на поддельной странице злоумышленники похищают у жертвы данные банковской карты, с которой затем списывают все деньги", - объяснили в F6 стратегию мошенников. Найденные ссылки были направлены на блокировку.

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Геленджика 9 июля. С 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот", с 24 июля возобновляют рейсы "Уральские авиалинии". Авиакомпания S7 Airlines возобновит регулярные рейсы в Геленджик из Новосибирска 7 августа, из Москвы - 8 августа.