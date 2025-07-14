Акунин не признал вину в оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах

Дело писателя рассматривается заочно

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Об этом заявил его адвокат, сообщает корреспондент ТАСС из Второго Западного окружного военного суда, где заочно рассматривается дело в отношении писателя.

"Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана", - сказал адвокат Олег Дубинин. Акунину заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение прошлого года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Акунину заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Прокуратура Москвы отмечала, что признанный иноагентом Чхартишвили был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В феврале прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Чхартишвили. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) УК РФ.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.