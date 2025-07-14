ФСИН опровергла угрозу жизни экс-полковнику Захарченко

В службе подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФСИН России опровергла информацию об угрозе жизни бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взятки на 1,4 млрд рублей.

"Распространяемая в СМИ информация об угрозе безопасности осужденного Захарченко Д. не соответствует действительности. Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (предусматривает право осужденного обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности и принятие мер, устраняющих угрозу - прим. ТАСС)", - сообщили во ФСИН.

Там подчеркнули, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, его права и законные интересы не нарушались. "Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается", - отметили в службе исполнения наказаний.