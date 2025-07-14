Стала известна причина отравления людей в термальном комплексе на Урале

В комплексе сообщили, что один из сотрудников допустил разлив обеззараживающего средства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Один из сотрудников разлил обеззараживающее средство, это и стало причиной отравления сотрудников и гостей термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в комплексе.

"Вчера один из сотрудников комплекса при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении допустил случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая, которая оказала всю необходимую помощь нашим сотрудникам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий - все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка", - рассказали там.

По словам собеседника агентства, сотрудники, находящиеся в медучреждениях, чувствуют себя хорошо и вернутся к работе в ближайшее время. Сейчас комплекс начал свою работу в штатном режиме.

Ранее следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители осмотрели место происшествия, проводятся допросы свидетелей, истребование необходимой документации и назначение экспертиз, в том числе для выяснения степени тяжести причиненного пострадавшим вреда.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что 31 человек отравился хлором в комплексе "Баден-Баден", 19 пациентов были доставлены в областной токсикоцентр, госпитализированы 14 человек.