Что известно о вертолете Ми-8, который пропал на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
ТАСС собрал основную информацию о случившемся.
О случившемся
- В установленное время при перелете из населенного пункта Охотск в город Магадан не вышел на связь вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет".
- На борту Ми-8 находятся три члена экипажа и два техника, сообщили в оперативных службах. Они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.
Поиски вертолета
- На поиски вертолета из Охотска вылетел вертолет Ми-8, из Магадана - самолет Ан-26.
- Авиация МЧС готовится к отправке в район на Дальнем Востоке, где пропал вертолет.
- Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета.
- Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.