Что известно о вертолете Ми-8, который пропал на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.

О случившемся

В установленное время при перелете из населенного пункта Охотск в город Магадан не вышел на связь вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет".

На борту Ми-8 находятся три члена экипажа и два техника, сообщили в оперативных службах. Они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

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