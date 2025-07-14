14 июля, 12:48,
обновлено 14 июля, 13:09
Статья

Что известно о вертолете Ми-8, который пропал на Дальнем Востоке

Максим Григорьев/ ТАСС, архив
© Максим Григорьев/ ТАСС, архив

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

ТАСС собрал основную информацию о случившемся. 

О случившемся

  • В установленное время при перелете из населенного пункта Охотск в город Магадан не вышел на связь вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет".
  • На борту Ми-8 находятся три члена экипажа и два техника, сообщили в оперативных службах. Они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

Поиски вертолета 

  • На поиски вертолета из Охотска вылетел вертолет Ми-8, из Магадана - самолет Ан-26.
  • Авиация МЧС готовится к отправке в район на Дальнем Востоке, где пропал вертолет.
  • Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета.
  • Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Теги:
РоссияХабаровский крайМагаданская область