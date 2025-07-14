В Тюмени уничтожили агента Украины, готовившего теракт против военнослужащего

При попытке задержания подозреваемый кинул в сторону сотрудников ФСБ гранату, сообщили в Центре общественных связей ведомства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Тюменской области завербованного спецслужбами Украины гражданина РФ, готовившего теракт против военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны РФ, готовившийся завербованным гражданином РФ 1987 года рождения, - сообщили в ЦОС. - Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован". Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Как стало известно ТАСС, при попытке задержания подозреваемый кинул в сторону сотрудников ФСБ гранату. На месте происшествия изъяты взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. По месту его жительства также обнаружены две самодельно изготовленные гранаты.

Как сообщили в ЦОС, установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали. А затем, получив указание о подготовке теракта, вел наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по Тюмени, выбирая место для установки взрывного устройства под его автомобиль. "После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", - отметили в ФСБ.

Следственным подразделением регионального управления ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины через интернет, соцсети и мессенджеры Telegram и WhatsApp активно вовлекают граждан России в противоправную деятельность, принуждая своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. ФСБ призывает к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.