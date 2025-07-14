В Днепропетровской области эвакуировали жителей 14 сел на границе с ДНР

Вывезли около 2 тыс. человек, сообщили представители украинской гуманитарной организации "Подснежник"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Принудительная эвакуация проведена в 14 селах Днепропетровской области на границе с ДНР, вывезено около 2 тыс. человек, в том числе все дети. Об этом сообщили представители украинской гуманитарной организации "Подснежник", представители которой обеспечивают эвакуацию, в эфире телеканала ТСН.

"Вторую волну эвакуации завершили в 14 селах Днепропетровской области, вывезено около 2 тыс. человек", - сказал представитель организации.

По информации представителей организации, в частности, в принудительном порядке вывезены жители, в том числе все дети, из поселка Межевая, который находится более чем в 10 км от границы с ДНР. К нескольким селам на границе с ДНР, например Новоподгородному, представители организации уже попасть не могут.

18 июня в Минобороны РФ сообщили о выходе на административную границу Днепропетровской области.