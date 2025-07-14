Дело на Акунина возбудили после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

Писателя обвиняют в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) стал одним из поводов для возбуждения уголовного дела, которое слушается во Втором Западном окружном военном суде. Как уточнила прокурор в начале судебного процесса, Акунин обвиняется в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

"В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации", - огласила фабулу дела гособвинитель.

В ходе заседания один из свидетелей во время допроса подтвердил роль пранкеров в возбуждении уголовного дела против Акунина. "Эти пранкеры представились от имени Зеленского. Он им [Вовану и Лексусу] заявил, что он даже согласен финансировать военные действия ВСУ, не со стороны России, а именно Украины", - рассказала свидетель.

Акунину заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину писатель не признает.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение прошлого года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Акунину заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Прокуратура Москвы отмечала, что признанный иноагентом Чхартишвили был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В феврале прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Чхартишвили. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) УК РФ.