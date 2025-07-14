СК проводит проверку обстоятельств пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Местонахождение вертолета не установлено, сообщили в ведомстве

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан. Проверка проводится по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня воздушное судно Ми-8Т осуществляло полет из поселка Охотск [в Хабаровском крае] в город Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось пять человек. <…> Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

Местонахождение вертолета не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.