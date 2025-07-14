В Рязани осудили троих членов организованной группы за мошенничество

Фигурантов приговорили к срокам от 3,5 до 4 лет в колонии общего режима со штрафами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику управления благоустройства Рязани Юрию Фурфураку и двум руководителям коммерческих организаций Артуру Сидорову и Евгению Алексееву по делу о мошенничестве на сумму более 15 млн рублей. Они приговорены к срокам от 3,5 до 4 лет в колонии общего режима со штрафами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд назначил Юрию Фурфураку наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Артуру Сидорову - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Евгению Алексееву - в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), наказание будут отбывать в колонии общего режима.

Установлено, что с июля по декабрь 2020 года фигуранты дела в составе организованной группы путем подделки коммерческих предложений на поставку шести комбинированных дорожных машин и покупки техники по завышенной стоимости похитили из городского и областного бюджета более 15 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, организованная группа действовала под руководством бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, ранее приговоренного к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток и мошенничество в крупном размере в составе организованной группы.