ФСБ показала видео ликвидации украинского агента в Тюменской области

При попытке задержания подозреваемый кинул гранату в сторону сотрудников ФСБ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал видео ликвидации в Тюменской области завербованного спецслужбами Украины гражданина РФ, готовившего теракт.

Как ранее сообщили в ЦОС, в Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны РФ. Его должен был осуществить завербованный гражданин РФ 1987 года рождения. Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление, бросил гранату в сторону сотрудников ФСБ, но ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия изъяты взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему. По месту жительства злоумышленника обнаружены две самодельно изготовленные гранаты.

Как сообщили в ЦОС, с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали. Затем, получив указание о подготовке теракта, он вел наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по Тюмени, выбирая место для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения теракта он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Следственным подразделением регионального управления ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ.