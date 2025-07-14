Прокурор просит заочно приговорить Бориса Акунина к 18 годам лишения свободы

Писателю также попросили назначит штраф в размере 400 тыс. рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинение попросило суд заочно приговорить к 18 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где начались прения сторон по уголовному делу.

"Прошу окончательно назначить Чхартишвили 18 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - сказала прокурор.

Акунину заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину писатель не признает.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение прошлого года признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.