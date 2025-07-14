ГП хочет взыскать 1 млрд рублей со строителей защитных линий под Белгородом

Ведомство установило факты коррупционного обогащения фигурантов, занимающих публично значимые должности в Белгородской области при выполнении государственных контрактов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ потребовала взыскать порядка 1 млрд рублей солидарно с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда.

"В производстве Останкинского районного суда Москвы находится гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Петрякову С. В., Новикову И. А., Боровкову Д. В., Зайнуллину Р. Ш., Зимину К. В., Сошникову А. Г., ООО "Регион Сибирь", ООО "Стройинвестрезерв". Истец просит суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795, 80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В обоснование исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой РФ установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 28 июля.

Рустэм Зайнуллин занимал пост заместителя главы Белгородской области. Другими ответчиками выступают начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровков, а также компании "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).