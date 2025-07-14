В Бурятии на Байкале ищут трех пропавших рыбаков

Они пропали в районе населенного пункта Лемасово 12 июля

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск трех рыбаков, пропавших на Байкале в Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Трое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе населенного пункта Лемасово 12 июля и до настоящего времени не вернулись. Накануне спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на лодке "Стрингер" обследовали 280 кв. км акватории озера. Поиск результата не дал", - говорится в сообщении.

14 июля поисковые работы в указанном районе возобновлены.