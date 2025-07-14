В Чечне проводят проверку после видео, где учитель наносит удары палкой детям

Инцидент произошел в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Следователи в Чечне организовали проверку в связи с публикацией видео, на котором педагог школы в городе Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СК.

"В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в городе Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст.117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.