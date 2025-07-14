Тренера спортшколы в Калининграде осудили за нанесение побоев ученику

Он нанес мальчику не менее пяти ударов пластиковой трубой в область бедер

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Калининграде вынес приговор тренеру школы спортивных единоборств за нанесение побоев ученику. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что вечером 23 мая 2024 года во время занятий в спортивном зале тренер школы спортивных единоборств, занимаясь с группой несовершеннолетних, среди которых находился 12-летний подросток, будучи недовольным его поведением и выполнением упражнений, нанес мальчику не менее пяти ударов пластиковой трубой в область бедер обеих ног, причинив ему телесные повреждения, физическую боль и психические страдания.

"Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия", - рассказали в пресс-службе.

Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Центрального района мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

В пресс-службе также отметили, что 23 июня 2025 года Центральный районный суд взыскал с детско-юношеской спортивной школы спортивных единоборств в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.