В Тульской области три человека погибли от удара молнии у водоема

Еще четыре человека пострадали, сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров

ТУЛА, 14 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще четверо пострадали. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС глава администрации Алексинского района Павел Федоров.

"Один пострадавший госпитализирован, состояние больше характеризуется как тяжелое. Всего пострадали четыре человека", - сказал он.

Федоров отметил, что родственники троих погибших от удара молнии на пляже в Тульской области получат необходимую помощь.

Позже в пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что число госпитализированных от удара молнии на пляже в Тульской области выросло до двух. Две женщины доставлены в больницу. Пострадавшие мужчина и подросток от госпитализации отказались, уточнили в министерстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что трое человек, в том числе мужчина, женщина и подросток, в которых на пляже попала молния, умерли до приезда медицинских бригад.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе организована проверка. Следователи осматривают место происшествия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.