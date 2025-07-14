МВД объявило в розыск Дмитрия Быкова

Писателя разыскивают по уголовной статье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

"Быков Дмитрий Львович. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск.

СК России весной возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Быкова. В ведомстве пояснили, что он публично разместил на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, писатель в нарушение порядка деятельности иноагента, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года.