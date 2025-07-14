В Новой Москве загорелся склад на площади 550 кв. м

В деревне Толстопальцево горят большой ангар и открытая площадка

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории склада в деревне Толстопальцево в Новой Москве на площади 550 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В деревне Толстопальцево произошел пожар на территории склада. Возгорание происходит на открытой площадке на площади 100 кв. метров, также горит ангар по всей площади 450 кв. метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России подтвердили ТАСС факт пожара, не уточнив подробности. "Подразделения на месте, приступили к тушению", - сказали в пресс-службе.