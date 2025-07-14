AP: в США девять человек погибли из-за пожара в доме престарелых

По данным агентства, еще 30 пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 9 человек погибли, еще 30 пострадали в результате пожара, который вспыхнул в доме престарелых в штате Массачусетс (США), сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, возгорание в доме престарелых Gabriel House в городе Фолл-Ривер, где размещались порядка 70 человек, произошло 13 июля поздно вечером. К борьбе с огнем были привлечены порядка 50 пожарных.

Как указывает агентство, густой дым и пламя отрезали находившимся в здании путь к эвакуации. Многие из пострадавших были госпитализированы.