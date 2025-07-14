Владимирские таможенники обнаружили в минивэне более 20 кг прегабалина

Стоимость партии препарата на черном рынке превышает 20 млн рублей, сообщили в ФТС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ города Владимира пресекли контрабанду более 20 кг прегабалина, обнаруженного в картонной бочке в минивэне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Более 20 кг прегабалина, предназначенного для дальнейшего сбыта на территории Российской Федерации, изъяли из незаконного оборота владимирские таможенники", -говорится в сообщении.

Отмечается, что закупленное за границей вещество в 25-литровой картонной бочке было обнаружено в минивэне в составе сборного груза. Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники вышли на получателя товара и обнаружили у него дома емкость, содержащую кристаллообразное вещество белого цвета с резким химическим запахом, и капсулы с аналогичным содержимым внутри.

"Экспертиза подтвердила, что это прегабалин. Стоимость партии на черном рынке превышает 20 млн руб.", - сообщили в ФТС.

В настоящее время получатель товара - один из организаторов канала поставки сильнодействующего вещества - задержан. Также возбуждено уголовное дело по статье о контрабанда сильнодействующих веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.