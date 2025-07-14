Мирный житель получил ранения при атаке БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской

После осмотра врача пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Житель прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на частный дом. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Около 15 часов дрон-камикадзе вооруженных формирований Украины атаковал частное владение в Каменке-Днепровской. В результате атаки ранение получил мирный житель. После осмотра врача был отпущен на амбулаторное лечение", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, повреждение получило домостроение: выбиты кона, осколками посекло кровлю и фасад, загорелась хозяйственная постройка. Пожар локализовал владелец дома.