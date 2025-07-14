В Кабардино-Балкарии за сутки потушили свыше 30 ландшафтных пожаров

Площадь возгораний составила 40 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по КБР

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Более 30 ландшафтных пожаров зафиксировали и потушили в Кабардино-Балкарии (КБР) за сутки на площади более 40 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"За сутки огнеборцы 36 раз реагировали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила свыше 40 тыс. кв. м. Пожарным удалось не допустить распространение огня на строения, жилые дома и лесные массивы", - рассказали в региональном управлении МЧС.

К тушению привлекались более 300 человек и 63 единицы техники. В числе пожаров также территория возле парка в Баксане.

"В ближайшие сутки на территории республики действует неблагоприятных прогноз - аномальная жара и чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами", - отмечают в МЧС.