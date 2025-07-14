Бориса Акунина заочно осудили на 14 лет

Писателю также запретили на четыре года администрировать интернет-сайты и назначили штраф 600 тыс. рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Чхартишвили Григорию Шалвовичу 14 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с запретом администрировать интернет-сайты на четыре года", - огласил судья приговор, который не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента его задержания при пересечении границы РФ или экстрадиции писателя.

Чхартишвили заочно признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину не явившийся в суд писатель не признает. Как ожидается, адвокат по назначению Олег Дубинин обжалует приговор, так как защита просила об оправдании писателя.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд заочно приговорить Чхартишвили к 18 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор просила оштрафовать писателя на 400 тыс. рублей и запретить ему администрировать интернет-сайты на срок пять лет. Защита в свою очередь не согласилась с обвинениями в адрес Чхартишвили и выразила недоумение, "почему не допросили пранкеров Вована и Лексуса" в ходе рассмотрения уголовного дела.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение 2024 года был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в международный розыск, ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024-го Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

В новость внесена правка (16:40 мск) - передается с исправлением в цитате в связи с уточнением информации судом, верно - со штрафом в размере 600 тыс. рублей.