PA: в авиакатастрофе под Лондоном погибли четыре человека

По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения при взлете небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном 13 июля. Об этом сообщило агентство PA.

Инцидент с бизнес-джетом Beechcraft King AirB200 произошел в воскресенье примерно в 15:45 по местному времени (17:45 мск). По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета, после чего в небо поднялся огненный шар и столб черного дыма.

Аэропорт продолжает оставаться закрытым. Следствие ведут эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий. Официального заявления от них по поводу жертв авиакатастрофы пока не было.