Отравившиеся в термальном комплексе на Урале сотрудники выписаны из больницы

Все пострадавшие чувствуют себя хорошо и вернутся к работе в ближайшее время, сообщили в комплексе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Все сотрудники термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге, которые отравились из-за разлива обеззараживающего вещества, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в комплексе.

"Всех сотрудников, которые обращались за помощью, - их 15 человек, выписали из больницы", - рассказали там.

Руководство комплекса также приняло решение поощрить премиями сотрудников, оперативно среагировавших на экстренную ситуацию и действовавших согласно инструкции. Все они чувствуют себя хорошо и вернутся к работе в ближайшее время, сообщили также в комплексе.

Ранее ТАСС в комплексе отметили, что причиной отравления сотрудников и гостей термального комплекса стало разлитие обеззараживающего средства. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области превышений допустимых значений хлора выявлено не было. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что 31 человек отравился хлором в комплексе "Баден-Баден", 19 пострадавших были доставлены в областной токсикоцентр, 14 человек были госпитализированы.