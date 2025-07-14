Суд оставил под арестом счет Акунина, но вернул его книги издательству

Военный суд заочно приговорил писателя к 14 годам лишения свободы и штрафу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в рамках заочного приговора писателю Борису Акунину (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) оставил обеспечительные меры на его банковском счете в "Альфа-банке", но при этом постановил вернуть изъятые со складов книги издательству "АСТ" и индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Обеспечительные меры, наложенные на счет Чхартишвили в "Альфа-банке", оставить в силе. Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО "Издательство "АСТ", и книги, изъятые со складов, возвратить в ООО "Издательство "АСТ", - следует из приговора.

Военный суд 14 июля приговорил Чхартишвили заочно к 14 годам лишения свободы, штрафу в размере 600 тыс. рублей, а также запретил писателю администрировать интернет-сайты на срок четыре года.

В новость внесена правка (16:42 мск) - передается с исправлением в 3-м абзаце, верно - в размере 600 тысяч рублей.