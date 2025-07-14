Главу отдела АО "Форпост Балтики плюс" арестовали по делу о хищении

Евгений Кононов похитил свыше 30 млн рублей при выполнении контракта Минобороны в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Руководитель отдела компании "Форпост Балтики плюс" Евгений Кононов, обвиняемый в хищении свыше 30 млн рублей при выполнении контракта Минобороны России в Калининградской области, решением суда взят под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

"Избрана мера пресечения в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО "Форпост Балтики плюс". По ходатайству военного следователя суд избрал Кононову меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Кононов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Следствием установлено, что в сентябре 2021 года между Минобороны России и АО "Форпост Балтики плюс" заключен контракт на выполнение демонтажных работ на объектах в Калининградской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Кононова. В 2021-2023 гг. Кононов путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о стоимости и объемах работ совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 30 млн рублей", - отмечает следствие.

В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России, сказали в ведомстве.